Krista Ranillo, pinayagan ng parents na maging ‘kabit’ ni Manny Pacquiao?! – Ogie Diaz

ME PALIWANAG NA bang nanggaling sa mag-asawang Linda Tupaz at Mat Ranillo III tungkol sa pagkakaugnay ng kanilang dalagang si Krista Ranillo sa may asawa nang si Manny Pacquiao?

Kung hindi magsasalita ang mag-asawang ito para ipagtanggol si Krista ay isa lamang ang ibig sabihin nito, tulad ng paratang ng ibang tao: ina-allow nilang maging “kabit” ni Manny si Krista.

PERO SINO NGA ba tayo para humusga?

Sa pananaw ng ibang “kerida,” inggit ang iiral sa kanila kay Krista. Sasabihin nila, hindi nagkamali si Krista ng isdang bibingwitin. Aba, Manny Pacquiao ‘yan. Sikat. Maraming pera at willing siyang gastusan o kung hindi man ay sustentuhan.

Sa pananaw ng mga lalaking may “no. 2,” ang dating sa kanila, ang laki ng nota ni Pacman. Aba, maganda si Krista. Sari-sariwa pa. Pero ang tanong: how much is that doggy in the window?

Ngunit sa pananaw ng masaya at buong pamilya, gago si Manny, malandi si Krista. Habang underdog si Jinkee.

Well, siguro nga, hindi lang ang bawat laban ni Manny Pacquiao ang ipinagdarasal nang bonggang-bongga ni Mommy Dionesia. Kina-career din niya dapat sa dasal na sana’y ‘wag mawasak ang pamilya ni Manny.

At pag nangyari ‘yon, ano pa nga ba ang sasabihin niya kay Lord, kundi, “Ting kyu biri mats!”

ANG DAMING ENDORSEMENTS ni Manny. Ilang milyon ba ang singil niya sa mga patse-patseng logo ng produkto sa boxing shorts niya?

Ilang endorsement din ang napapanood natin na ipino-promote niya ang isang buo at masayang pamilya? Maging ang isang mabuting ama at asawa ay lutang na lutang din sa ilang commercial.

EWAN KUNG MAY impact ang diumano’y relasyon nila ni Krista sa mga produktong ine-endorse niya. Sana, wala. Dahil baka me morality clause sa contract, baka makuwestiyon siya’t pagmultahin siya.

Si Jinkee ay kilalang gagawa at gagawa ng paraan para mabulahaw lang niya ang relasyon ni Krista kay Manny.

Aba, isang text message lang kay Kris Aquino ‘yon, ‘yun na!

Oh My G!

by Ogie Diaz