Kris Aquino, tumulong sa breast cancer patients kahit may mga pinagdaaanan

KAHIT may dinaramdam na problema at may health issues ay hindi pa rin nagkait ng tulong si Kris Aquino sa mga kababaihang mayroong breast cancer.

Sa ishinare ni Ogie Diaz sa kanyag social media account ay pinuri niya si Kris sa tulong na ibinigay nang mag-emote siya dito para sa tinutulungan niyang breast cancer patients and survivors thru his Kasuso Foundation sa East Avenue Medical Center, Quezon City.

Ani Ogie: “Na-touch ako kay Kris… Nanghoholdup ako ng mga kaibigan para sa inyong lahat! Siyempre, gusto kong pasalamatan…hindi magiging posible ang pagtunntong ko rito, kundi ko naharbatan, kung hindi ko naholdap…

“Alam nyo ba, merong isang artista. Tinext ko siya. Sabi ko, Mare. Baka pwede ka namang mag-ano, um-appear o mag-donate.

“Sabi niya, “Pare, meron akong importanteng lakad sa araw na ‘yan. Pero magpe-pledge ako ng ONE HUNDRED THOUSAND PESOS.”

Tinext ulit ni Ogie si Kris para sabihing nahihiya siya dahil sa hinihinging tulong lalo pa nga’t may problema ito. Pero sagot daw ni Kris, “Pare, walang problema. Ako ang pagagalitan ng mommy ko pag hindi ako tumulong sa may kanser.”

Wow naman. Iba rin talaga si Kris, huh! Samanatala, hindi ito ang first time na nagbigay ng tulong si Kris sa mga nangangailangan. Yung iba kasing ginagawa niyang kawang-gawa ay ayaw niyang ipasulat at ipamalita.

Bongga! Mabuhay ka, Kris!!!

La Boka

by Leo Bukas