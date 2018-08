Kris Aquino, suportado ng Pinoy fans sa Crazy Rich Asians

KASABAY ang pagpapalabas ng first international film ni Kris Aquino na ‘’Crazy Rich Asians” sa buong mundo last Wednesday, August 22 ay pinatunayan pa rin ng fans niya na all-out ang suporta sa kanya sa kabila ng pagmamaasim ng ilan.

Dahil sa wala masyadong promo ang pelikula para sa Philippine Market (except sa pagdalo ni Krissy sa preem ng pelikula last August 7 sa Hollywood) ay hindi inaasahan na positibo ang resulta ng pelikula sa box-office dito sa Pinas na inabang-abangan ng mga Filipino followers at fans ng Queen of All Media.

Last Wednesday evening (last full show), halos puno ang loob ng sinehan sa Fisher Mall at maging sa Greenhills na patunay na malaki pa rin ang market ni Kris kahit intrigahin pa na 3 minutes lang ang exposure niya.

Kahit 3 minutes lang ang eksena niya, at least hindi siya naputol.

“Alam ba ng mga nagmamaktol kung gaano kahirap makakuha ng project sa Hollywood? Marami ang sumubok pero ilan lang ang natanggap,” isang pagtatanggol ng isang showbiz insider kay Kris sa IG.

Sa opening day sa Pinas ay nakapaghakot sa box-office ng $1.5M ang pelikula, na sa kabuunan ay naka-PHP82.7M sa loob ng limang araw.

Reyted K

By RK Villacorta