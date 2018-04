Kris Aquino sa Instagram suitor: ‘I’m too smart & too pretty para mag-attempt kang bolahin pa ako’

ISANG Instagram user ang nag-propose kay Kris Aquino na baka raw puwede niya itong ligawan.

Ang message ng Instagram user na si @mandi_monaco kay Kris sa comment section ng IG ni Kris, “Hi, Ms kris, kumusta. Puwede ba kitang ligawan kung papayag ka.

“I’m a sime guy, OFW engineer pero nag-nurse dito sa UK. Baka ikaw na yung da one ko kc pareho tayo lagi niloloko, iniiwan. Kapag ako minahal mo, mamahalin kita habang buhay, promise.”

In fairness, sinagot naman ito ni Kris. Kaya lang, hindi naging favorable dahil nalaman niya agad na parang “fake” ang IG account ng kanyang suitor.

“No thank you. I saw your feed — I don’t like “fake” & your account looks like a “troll” account.

“Ang bastos pa nung pics. Please, I’m too smart & too pretty para mag-attempt kang bolahin pa ako,” message ni Kris sa kanyang admirer.

Ikinatuwa naman ng kanyang followers ang sagot ni Kris at umani rin ito ng iba’t ibang reaksyon lalo na do’n sa part na “I’m too smart & pretty.”

Samantala, tapos na ang endorsement shoot ni Kris sa Osaka para sa Asvel na isang leading company and householdware sa Japan. Ngayon ay nasa Tokyo, Japan naman sila para don i-celebrate ang birthday ng anak niyang si Bimby. Kasama rin nila sa Japan si Josh.

La Boka

by Leo Bukas