Kris Aquino sa friendship nila ni BoyAbunda: ‘I believe we’ll always care about each other’

HINDI maiwasang intrigahin ang friendship nina Kris Aquino at Boy Abunda lalo na ngayong nasasangkot ang Queen of all Media sa controversial issue involving her former business partner.

Baka raw kasi hindi na sila friends ng King of Talk dahil walang naririnig na balita about them. Hindi na rin sila nakikitang magkasama together.

Huling nagkatrabaho sina Kris at Boy sa talk program ng ABS-CBN na Aquino & Abunda Tonight.

Dahil sa pangungulit ng netizen, sinagot ni Kris ang tanong ng kanyang follower na very curious malaman kung okey pa rin sila ni Kuya Boy as friends despite sa pahayag nito sa 2017 interview that he remains a close friend of Kris and nothing has changed.

Komento ni Kris sa kanyang Instagram account, “To satisfy your curiosity, I believe we’ll always care about each other but we are no longer active participants in each other’s lives. (smiling emoji).”

O, yan ha. Clear na. Friends pa rin sina Kris at Kuya Boy kaya tigilan na ang pang-iintriga sa dalawa.

La Boka

by Leo Bukas