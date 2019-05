Kris Aquino, pinuri ang kanyang impersonator

NAG-VIRAL sa social media ang pag-i-impersonate kay Kris Aquino ng isang fan named Chino Liu nang mag-guest ito sa Wowowin ni Willie Revillame.

Pinuri ni Kris ang panggagaya sa kanya ni Chino na nakausap din niya sa Wowowin through phone-patch courtesy of Willie.

“Watching Chino on YouTube, who in actuality is kuya josh’s age i was genuinely impressed because he got the inflection and the conversational nuances correctly and i appreciated it for what it was, a person’s sincere form of expressing his being a fan — because i saw it for myself when he had told willie that his wish was for him to meet me in person.

“I think you can look at it from my point of view, when someone like Vice, na kayang-kaya ko namang i-acknowledge na sobrang mas sikat na sa’kin ngayon, does a Kris impersonation, minsan hindi maiiwasan na maramdaman kong nabu-bully ako.

“Kasi hindi na ko part nung kung high school ito, pwedeng tawagin na yung popular crowd, pero napagti-trip-an pa rin. Iba yung kasama kang nakikitawa as opposed to ikaw ang pinagtatawanan,” bahagi ng post ni Kris sa kanyang social media account.

Na-appreciate din daw niya ang istilo ng panggagaya ni Chino.

“And dun ko na appreciate si Chino and everyone else like Chino — because it must mean nagka-impact ako sa mga buhay nila para pag-aksayahan ako ng panahon, aralin ako, and i’m assuming paulit-ulit akong pinanuod para makuha yung boses in the way he was able to,” post ulit ni Kris.