Kris Aquino nasaktan sa ‘Naloko mo nga si Kris Aquino’ joke ni Bong Go

Hindi naiwasang i-post ni Kris Aquino sa kanyang Instagram account (krisaquino) ang kanyang reaksyon sa napanood na video ni senatorial candidate Bong Go sa isa sa mga campaign sorties nito.

Sa naturang video, sinabi ni Bong Go habang binabanggit ang pangalan ni Phillip Salvador na kasama niya sa kampanya na, ‘Naloko mo nga si Kris Aquino’ na naging dahilan para magtawanan ang mga tao.

As we all know, naging karelasyon ni Kris ang aktor at nagkaroon pa sila ng anak – si Joshua.

Post ni Kris, “So much hurt deeply in the past few days. i was shown this video while in 🇯🇵 and had actually reached out to Senatorial Candidate Bong Go because turo ng Dad ko — panindigan mo na good sport ka… i was doing a #konmari on my phone & lumabas yung video… pinanuod ko ulit.

“Yun ang pagkakamali ko, may black eye nung Friday, napangahan ng Tuesday tapos nakita ulit na punchline ako sa campaign sortie at pinagtatawanan dahil nga “naloko” ako.

“Wala po akong atraso sa inyo SAP BONG GO. i have only had good words for you pero sana sa paglilingkod nyo para sa mga Pilipino bilang Senador (i know you are a SURE WINNER), sana priority nyo rin po ang mga kababaihan. Kris Aquino na ko pero madaling gawing “joke” na “naloko” ako ng ama ng panganay ko. Nagtrabaho ako, at hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. But what about the women without financial security & family?

“Sorry ha – minalas — nandun kasi yung “NALOKO”… nakadapa na po, nung pinanuod ulit at narinig yung tawanan ng audience, isa pang sampal sa taong umaamin, matatalo sya.”

Samanatala, nag-public apology na si Go sa binitiwang biro kay Kris.

“Ma’am Kris Aquino, paumanhin po. Joke lang po namin ni Ipe,” pahayag ng kandidato.

La Boka

by Leo Bukas