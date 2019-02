Kris Aquino, nananatiling top celebrity endorser sa Pilipinas

NANANATILING most trusted celebrity endorser sa Pilipinas ang digital empress at queen of all media na si Kris Aquino.

Ito ay sa kabila ng paglabas ng kung anu-anong balita na may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Hindi rin nakaapekto sa kanyang image ang mga akusasyon ng dati niyang business manager na idinemanda niya ng pagdispalgo ng pera.

Para sa mga detractors ni Kris, hinihintay nila na mawalan na ng oportunidad si Kris bilang product endorser, but sorry to say, mabenta pa rin siya sa TV commercials at pagiging online partners ng iba’t ibang malalaking kumpanya.

Sa huling nabalitaan namin tungkol kay Kris ay kinuha pala ulit siya ng isang malaking kumpanya para muling maging endorser ng kanilang food seasoning. Hindi rin siya binitiwan ng Ariel detergent powder kahit pa ipinarating niya nood na gusto na niyang mag-resign. Dumagdag pa sa listahan ng kanyag bagong endorsement ang Zalora.

Bago kumuha ng celebrity o artista ang malalaking kumpanya para maging endorser nila ay nagsasagawa muna sila ng survey sa mga tao. Kung sino ang mag-top sa survey ay yon ang kanilang kukunin. Internal arrangement na pagdating sa presyuhan o talent fees.

Hindi rin kukunin si Kris ng mga advertising agency kung sa tingin nila ay wala na itong kredibilidad at hindi rin siya pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sa part na ito, winner pa rin talaga si Tetay, huh!

Kumbaga, kahit may mga nagne-nega sa actress/TV host, wala itong epekto. Buo pa rin ang tiwala sa kanya ng mga tao at ng advertising world.

May mga naka-line-up din na TV commercial si Kris kasama ang kanyang mga anak na sina Bimby at Josh. Abangan na lang natin kung anu-ano ang mga ito.

La Boka

by Leo Bukas