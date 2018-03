Kris Aquino, may movie offer sa Star Cinema

MUKHANG hindi na matatagalan ang paghihintay ng fans ni Kris Aquino na makita ulit siya sa pelikula. Ang latest news kasi, merong movie offer ang Star Cinema sa kanya na gumawa ulit ng pelikula.

Ang Star Music head na si Roxy Liquigan daw ang nag-break ng news kay Kris about the offer. At mukha namang interesado ang Queen of Online And Social Media sa idea.

If I’m not mistaken, ang All You Need Is Pag-ibig ang last movie ni Kris sa Star Cinema. Naging entry ang pelikula noon sa Metro Manila Film Festival.

Sa gagawing pelikula ni Kris ay makakasama raw nito ang isang sikat na love team from ABS-CBN. Wala pa namang ibinibigay na pangalan kung sino ang tinutukoy na sikat na love team.

Kasalukuyang nasa Amerika si Kris Aquino para i-address ang ilang health issues particularly na ang tungkol sa kanyang allergy. After Holy Week pa ang uwi ni Kris at sigurado namang siya mismo ang mag-a-update about her future project sa Star Cinema.

Teka lang, may balita kaming kasama raw si Erickson Raymundo, head ng Cornerstone, sa ginanap na meeting ng staff ni Kris sa Star Cinema. Ano kaya ang role niya ngayon sa career ni Kris?

Anyway, may movie ring gagawin si Kris sa iFlix at magsusyuting na siya anytime this April kaya balik na talaga siya sa pagiging moviestar.

La Boka

by Leo Bukas