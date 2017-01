Kris Aquino, may kasamang lalaki sa pilgrimage sa Italy

Sa kanyang Instagram account, nag-post ng photo si Kris Aquino kasama ng isang lalaki named Gary Garcia. Ito ang kasama niya sa kanyang biyahe papunta sa Italy, kung saan nag-pilgrimage siya.

Sa short message kalakip ng photo posting niya: “7th year to celebrate @iamgarygarcia’s birthday together, Friends really are the family we have the privilege to choose for ourselves…”

Nag-viral ang picture. Marami ang nagtanong, sino si Gary sa buhay ni Tetay na ngayon lang nasilayan ng followers niya ang itsura ng taong katabi niya sa upuan niya sa loob ng eroplano?

Tanong ng isa, “Siya na ba ang bagong boyfie ni Kris? I’m happy for her.”

Kasi naman, bago umalis si Kris, may paandar pa ito na she is going to a destination na gustung-gusto niya without Bimby o Kuya Josh na karay-karay. No yaya or alalay. She is traveling on her own. At ito nga, nag-post siya ng picture nila ni Gary na as of Tuesday afternoon ay may 16K plus likes na sa pag-aakalang boyfriend ni Kris ang lalaki.

Nagparating kami ng mensahe sa kaibigang Dindo Balares na malapit kay Kris at tinanong kung itong lalaki sa picture na katabi niya ang siyang bagong boyfriend niya?

Negative ang reply ni kapatid na Dino. Sa short message niya, “Hindi. Kaibigan lang niya. Kung boyfriend niya ‘yan, sinabi na niya.”

May nag-PM sa Facebook namin, kilala raw niya itong kalaki sa IG posting ni Kris.

“Taga-US yan. Siya yong lagi ng kasama ni Kris sa mga travels niya. Imposibleng siya yong boyfriend ni Kris. Kilala ko yang Gary na yan,” ayon sa PM sa amin sa reaction niya sa posting namin at tanong kung ‘yong lalaki ay bagong boyfie ni Tetay na sinundan niya ng all caps na “HA HA HA…”

Anyway, on the serious side, sa kanyang pilgrimage sa Italy, based sa kanyang IG posting ay pumunta siya sa Assisi at dumalaw sa mga simbahan nina St. Francis, St. Clare at St. John Latern Basilica.

May photos din si Kris na kuha ng iba’t ibang mga simbahan na dinalaw niya at ang pagdalaw niya kay St. Pio bilang pasasalamat. A portion of her photo caption: “It was a more than 8 hours total road trip in the freezing rain to visit San Giovanni- but it was a prayer wish fulfilled to see Padre Pio to thank him for his intersession that the Lord has granted me good health.

I prayed for all of your good health too. God bless us all,” pagtatapos ng photo caption niya.

