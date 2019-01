Kris Aquino kay Nicko Falcis: “Wag idamay ang ABS-CBN, wag ilihis ang issue’

SA HULING interbyu ni Nicko Falcis ay halatang inililihis nito ang isyu sa kanila ni Kris Aquino sa pagsasabing siya raw ang sinisisi ng Queen of All Media at ginawang scapegoat naging scapegoat o pinagbabalingan ng galit dahil sa diumano’y pagkakaroon nito ng “emotional baggage” sa ABS-CBN.

Kaagad namang nagbigay ng pahayag tungkol dito si Kris na kasalukuyang nasa Singapore para sa series of medical tests.

Post ni Kris sa kanyang FB account, “I can admit to heartbreak that it ended not in the way i wished with ABS. But did ABS CBN ever steal money from me? I am HONEST enough — i earned much, hundreds of millions in my years with ABS-CBN. I am proud, malaki rin ang naakyat kong pera sa ABS-CBN. Kung finances ang pag-uusapan — wala kaming issue.

“And nobody can erase history. Sabay nakulong si tito Geny Lopez and my Dad during Martial Law. Kung ano man ang mga issues of misunderstanding, tito manolo & tita maritess lopez loved mom.

“Their youngest son Mark is now chairman. i said this & i stand by it — when someone did good for my mom, (in this case — SOBRANG LOVE & RESPECT ang binigay ni tito manolo & tita maritess to Mom) i’ll stop my worst impulses — because of my mom & her memory.

“I stated, for my sons & the memory of my parents i can HUMBLE myself. In this instance WAG IDAMAY ang ABS- CBN. Wag ilihis ang issue.

“From my heart, to Chairman Mark Lopez (most especially his parents) & President/CEO Carlo Katigbak — i apologize nadamay kayo sa gulo. You deserve for me to stand up and give you the high esteem you rightfully deserve.”

La Boka

by Leo Bukas