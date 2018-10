Kris Aquino, inspirasyon ng publiko

NAKAKABILIB si Kris Aquino. Sa kabila ng problema niya sa taong nanloko sa kanya at ang disorder sa immune system niya, laban kung laban pa rin ang Queen of All Media sa buhay.

Bilib ako sa pagiging positibo ng pagtingin niya sa mga bagay na para sa iba pakiwari nila ay talo na sila sa sangrekwang problema nila sa buhay.

Sa recent video na ipinakita ni Kris sa publiko tungkol sa kanyang sakit, sa isang iglap ay nabubura ito sa paningin ng publiko dahil siya mismo ay isang positibong tao na lumalaban, hindi pagagapi dahil mahal niya ang buhay. Iniidolo nila si Kris na isang fighter, hindi sumusuko, always a survivor.

Sa katunayan, ng kaliwa’ kanan nangyayari na hindi maganda sa kanya at ang pagsubok na sinusuungan, nagiging inspirasyon ang mga ito ng mga tagahanga niya at supporters dahil she looks at life na may pag-asa.

Sa kanyang IG account, naibalita nga niya na sunod-sunod ang trabaho niya.

Pagkakasulat niya: ”Job accomplished! THANKS in large part because of the love and support from my loyal TEAM. 3 straight days of endorsement work…”

Ang sipag ni Tetay. Nag-shoot siya ng TVC endorsement, nag-host ng isang telecommunication company event at isang Christmas campaign para sa isang kilalang sangkap sa pagluluto.

Kalokah sa work attitude si Kris. Effort kung effort pagdating sa trabaho kahit hanggang ngayon ay may iniinda pa rin na nararadaman at ang hindi matapos-tapos niya pakikibaka sa kanyang problema sa kanyang immune system.

Saludo ako sa iyo Tetay. Hanga ako sa pakikipaglaban mo sa buhay. Inspirasyon ka ng mga maliliit na binibigyan mo ng pag-asa. Iba ka teh.

Reyted K

By RK Villacorta