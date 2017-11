Kris Aquino, ini-invest ang milyones sa mga food chain business

WISE TALAGA itong si Kris Aquino, huh! Hindi niya hinahayaang nasa bangko lang at kumikita ng maliit na interes ang kanyang mga milyones.

Habang hindi pa muna aktibo sa telebisyon, na I’m sure, darating din ulit, ay abala muna sa pagnenegosyo si Kris.

Binuksan ni Kris noong Sept 29 ang kanyang bagong Chow King store sa Welcome Rotunda, Quezon City. Ito ang kanyang pangalawang branch (una ang Chow King Ali Mall na nag-open noong November 2014).

Under construction naman ang magiging pangatlong branch sa kanto ng Quezon Avenue at Araneta Avenue sa Quezon City rin na magbubukas sa Enero 2018.

Bago magpalit ang taon, bubukasan din ni Kris ang kanyang unang Jollibee store sa Tarlac sa December 8. Wow naman!

Mabilis ang paglago ng fastfood business ni Kris kaya tinutulungan siya ng co-franchisee/branch owners — Jollibee Food Corporation — na magdagdag ng outlets.

Ang franchise ng Chow King ay nagkakahalaga ng P13M-P15M at ang Jollibee naman ay P25M-P35M, depende sa laki ng lugar o ng outlet.

Bukod sa Chow King at Jollibee, mayroon ding Mang Inasal outlet si Kris sa Anonas, Quezon City at 10 Potato Corner (owned) at limang outright franchise.

Grabeee. Petmalu talaga si Kris, huh!

