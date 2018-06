Kris Aquino, ‘hot property’ pa rin sa showbiz; presscon ng ‘I Love You, Hater’ niyanig!

RAMDAM na ramdam ang pagbabalik sa showbiz ni Kris Aquino sa pamamagitan ng kanyang pelikulang I Love You, Hater ng Star Cinema.

Hindi lang niya niyanig ang entertainment press ng kanyang bonggang mga pa-raffle na halos umabot ata ng P1 million worth, lahat din ng binitiwan niyang salita sa presson ng said movie ay pinag-uusapan.

Napansin din ng showbiz press ang kislap ng kanyang mga suot na alahas pati na ang mamahaling black dress. Ayon sa Queen of all Media, talagang pinaghandaan niya ang gabing yon dahil gusto niyang maging remarkable ang muli niyang pagtuntong sa bakuran ng ABS-CBN.

Hindi rin natakot si Kris sa pag-amin na kung ka-edad siya ni Julia Barretto ay hindi niya pipiliin si Joshua dahil mas bet niya si Alden Richards. For her to say that in front of the entertainment media ay talagang napaka-brave niya, huh!

Naging hot item din ang pag-amin niyang may feelings pa siya kay Quezon City Mayor Herbert Bautista na taliwas naman sa nararamdaman niya sa tatay ni Bimby Aquino na si James Yap.

Ilan lang yan sa mga eksena ni Kris sa presscon na talaga namang bentang-benta. Nag-iisa lang talaga siya, huh!

Anyway, sad to say pero medyo natabunan ni Kris ang co-star niyang sina Julia at Joshua. Mabuti na lang at marami rin siyag magagandang adjectives na binitiwan patungkol sa dalawa lalo na sa work ethics nila at pagiging professional.

Showing na ang I Love You, Hater on July 11. Napaagang ginawa ang presscon dahil tutulak papuntang Amerika ang Joshlia. I Love You, Hater is under the direction of Giselle Andres.

La Boka

by Leo Bukas