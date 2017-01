Kris Aquino at QC Mayor Herbert Bautista, nag-date na naman

Ang tanong ng marami, nagkabalikan ba sina Quezon City Mayor Herbert Bautista at Kris Aquino?

Yes, only last week ay nag-date ang dalawa sa isang resto sa Morato sa Kysui. Pero ang date na ‘yun nila ay hindi romantic date tulad ng pag-aakala ng marami.

Business date daw diumano ‘yong pagtatagpo nina Mayor Bistek at Tetay, kung saan nagpapatulong si Kris na maayos ang kanyang business permit sa QC na magde-deadline na sa darating na January 20.

Pero masuwerte si Tetay kumpara sa sampu-samperang mga nag-a-apply ng permit o nagre-new, dahil mismong si Mayor Bistek ang personal na kaharap niya para tumulong sa kanya.

I’m sure aprub na in princple sa QC Business Permit Division kung ano man ang inaaplayan ni Tetay, lalo pa’t with her tsika and charm, tatanggi ba si Mayor Herbert sa “dati” niyang nililiyag?

“Hindi kami nagkabalikan. Humihingi siya ng tulong tungkol sa kanyang business permit sa bagong itinayo niyang company. So, sabi ko sige. Ayun nag-meeting kami,” say ni Mayor Bistek.

Panigurado ni mayor cum lover boy, ok naman sila ni Tetay na wish nga niya ay maging masaya si Kris at maging healty sa kanyang kalusugan. Lalo pa’t pino-problema pa rin ni Kris hanggang ngayon ang kanyang unstable blood pressure na anytime, kapag hindi inalagaan at binantayan ay may malaking epekto sa kanya.

Reyted K

By RK VillaCorta