KISSING SCENE NI COCO MARTIN AT KYLIE VERZOSA, PINAGUUSAPAN

BAKIT KAYA wala man lang kissing scene sina Mariel de Leon at Coco Martin sa MMFF 2017 entry na Ang Panday the fact na mag-sweetheart ang dalawa sa pelikula?

Sa kalagitnaan kasi ng pelikula ay tumungo ako sa restroom kaya hindi ko rin nabantayan kung may kissing scene din sina Mariel at Coco.

Ang role ni Mariel kasi ay kapitbahay ni Flavio (played by Coco) na love ng aktor sa pelikula. Pero si Kylie Versoza na gumaganap na diwata sa pelikula ay may kissing scene sa aktor.

Oks sa amin ang first directorial job ni Coco na gamit ang totoo niyang pangalan sa credit as film director na si Rodel Nacianceno.

Almost three months din pala binunuo ni Direk Rodel ang shooting ng pelikula sa kabila ng kaabalahan niya bilang artista sa teleseryeng “Ang Probinsyano”, kung saan parte din siya ng creative team ng naturang aksyon serye ng Kapamilya Network.

Super effort talaga para sa actor-director na mabuo ang regalo niya ngayong Kapaskuhan para sa mga bata at sa buong pamilya.

Hand-on kasi si Direk Rodel sa proyektong ito.

I just can’t imagine na naglagare siya bilang artista ng Ang Probinsyano at sa Ang Panday. Super effort talaga siya sa kanyang dalawang trabaho.

Sa totoo lang, gustong-gusto ko ‘yong bandang last part ng pelikula kung saan nag-duwelo sina Flavio at Lizardo (Coco and Jake Cuenca respectively) na mas upgraded version with the special effects tulad sa nakaraang original Ang Panday na si The King , Fernando Poe Jr. at Max Alvarado ang magkatungali.

Congrats Coco. Pasado ka sa amin.

Reyted K

By RK Villacorta