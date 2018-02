SHE KISSED A GIRL: Nathalie Hart, aminadong naa-attract din sa babae!

THE BEST BRAVE BAKLANG BABAE EVER ang description ni Nathalie Hart sa sarili nang lumabas siya for the very first time sa programang “Tonight with Boy Abunda”. No qualms ang sexy actress sa pagsagot sa mga tanong ni King of Talk.

She doesn’t care kung tawagin man siyang pokpok, malandi o porn star ng mga haters niya. Ayon sa kanya, she’s liberated and as long as wala naman siyang tinatapakang tao, kebs lang siya sa mga nagmimiron.

When asked if she gets attracted sa mga babae, nagdalawang-isip muna ito bago sumagot. Buong tapang niyang inamin na she kissed a girl before at tingin naming ay she liked it.

Sinagot din niya ang mga paratang na isa siyang retokada. Kung ang ilang babaeng artista natin ngayon ay todo deny sa kanilang enhancements, aminado si Nathalie na nagpa-enhance ito ng boobs at nagpalagay ng lip tattoo kung ano pang anik-anik sa katawan. Nakakabilib ang honesty ng Fil-Australian beauty.

Ang biggest sin dawn a ginawa niya ay ang pagstay sa isang relasyon na tumagal ng two years kahit wala na siyang pagmamahal dito. Ang taong ‘yun ang naging sandalan niya at sa lalaking ito niya nahanap ang comfort na hindi nito nahanap sa sariling pamilya.

Proud naman ang Sin Island actress dahil hindi siya pabayang kapatid. Eleven silang magkakapatid at lahat ‘yun ay ginagapang niyang suportahan, na hindi naiprovide ng kanyang ama.

Ang huling artistang palaban na ganito ka-open sa usaping sex ay sina Mocha Uson at Ellen Adarna. Now, we have Nathalie Hart. Mapapanood na rin kaya natin siya sa TV soon? She’ll do a good kontrabida!