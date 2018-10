Kiray, ayaw i-expose ang boyfriend sa social media

AS MUCH as possible, gustong gawing pribado ni Kiray Celis, isa sa mga bida ng pelikulang Class of 2018 ang kanyang love life. Hindi rin siya nagpo-post ng picture nila ng non-showbiz boyfriend sa social media.

“Mas okey yung walang nangingialam, mas okey yung walang nakakaalam. Kasi hindi naman kailangang pinagmamalaki,” simula niyang paliwanag.

Patuloy ng aktres, “Sabi nga nila pag masaya ka hindi mo kailangan ipagmalaki at ipakita. Alam mo sa sarili mo na masaya ka.

“Nakikita naman nila kami pag lumalabas kami. Ayoko kasing haluan ng trabaho, kasi yung Instagram ko, yung Twitter ko, yung Facebook ko, pang trabaho.”

Hindi naman daw niya itinatago ang karelasyon.

“Kaya nga ako pumili ng non-showbiz kasi kung artista lang, gusto ko lang talaga ng… kahit di ko ipagmalaki o i-post sa inyo alam na ng mga tao, eh.

“Gusto ko ng ibang world, gusto ko kapag kasama ko siya sa mundo niya ako pumapasok, hindi sa mundo ko pa rin. Gets? Parang ganun,” sambit pa niya.

Halatang happy naman si Kiray sa pagkakaroon ng first boyfriend. Nakakalabas na rin siya – out of the country at out of town na hindi kasama ang mommy niya.

Anyway, kasama ni Kiray sa Class of 2018 sina Nash Aguas, Sharlene San Pedro, Kristel Fulgar, CJ Navato at marami pang iba. Showing na ang pelikula sa Nov. 7 mula sa T-Rex Entertainment.

La Boka

by Leo Bukas