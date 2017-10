Kim Rodriguez, may sama ng loob sa hiwalayan nila ni Kiko Estrada?

SA PANAYAM namin kay Kim Rodriguez, halata mo na may kinikimkim siya na ayaw niya sabihin. May gustong ikuwento na parang may pumipigil sa kanya.

Naganap yun sa presscon ng pelikulang “This Time I’ll Be Sweeter” na pinagbibidahan nina Ken Chan at Barbie Forteza, kung saan she plays a very important role sa relasyon nina Tristan at Erika (Ken and Barbie respectively).

Nang masukol ng media ang dalaga after the open forum, pakonti-konti ay bumibigay siya sa mga pangungulit sa kanya, lalo na ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Kiko Estrada na hindi naging klaro ang kanilang split-up na tila may intriga pa na kabuntot.

Nang maghiwalay kasi sila ni Kiko (hindi pa sila naguusapan since mangyari yun), hindi alam ng mga reporters kung ang paghihiwalay nilang dalawa ay may case “over-lapping”. In short ay biktima si Kim ng pagiging double-timer ng binata.

Ang mga kuwento kasi ay pinagsabay daw silang dalawa ni Barbie ni Kiko.

Ayon sa dalaga, hindi raw niya alam kung ano ang nangyari. Pero kutob ng isang reporter na kasabay namin na nagi-interbyu sa kanya, tila may ganung anggulo na si Kim mismo ay medyo teary-eyed sa harap namin na patingin-tingin pa sa paligid niya na hindi alam kung sasabihibin niya ang kinikimkim na sama ng loob.

May ilang pagkakataon na daw na nagkakasalubong sila ni Kiko. They just say “hi and hello” na yong tungkol sa nangyari sa kanilang pag-iibigan ay hindi na napapagusapan. Hindi pa nalinaw. Hindi pa rin klaro.

Sa ganang amin, unfair para kay Kim ito. Sa mga binata na pumapasok sa mga relasyon, dapat lang na linawin, ayusin ang pakikipaghiwalay nila sa mga babaeng minsan din ninyo minahal at magusap ng maayos tungkol sa split-upk ung hindi na talaga keri na patagalin pa. Unfair kasi ito lalo na sa parte ng babae.

Kung wala na, then maghiwalay kayo tama.

Reyted K

By RK Villacorta