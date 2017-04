Kim Domingo, hindi titigil sa paghahanap sa kanyang French father

KAHIT na ano raw ang mangyari, hinding-hindi raw susuko ang popular at sexy actress na si Kim Domingo sa paghahanap sa kanyang ama.

Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Kim na mahahanap pa niya ang kanyang biological father, isang Frenchman na nagngangalang Gy Belleville.

Aniya, sinubukan na raw niya ang lahat ng paraan para mahanap ito gamit ang social media, ngunit bigo pa rin siyang makilala ang ama na hindi niya kailanman nakasama.

Ayon kay Kim, “Konti lang kasi ang information na nakuha ng mommy ko tungkol sa biological father ko. Hindi niya alam kung saan sa France ito nakatira.”

“Kung sana nalaman niya, it would have been easier to trace my dad kung buhay pa ba siya or hindi. Pero bigla na lang kasi siyang nawala sa buhay ni Mommy,” daggad pa niya.

Gaano ba siya kasabik sa kalinga ng isang ama? “Sobra po. Kahit hindi ko siya nakilala, still he’s my father. Kung baga, kung wala siya, wala rin ako rito sa mundo. So, sa akin, gusto ko lang siyang makita o makilala man lang para at least makumpleto ko ang pagkatao ko.”

“Sana lang, ma-grant ‘yung matagal ko nang wini-wish na makilalala ko ang aking ama,” pag-asam pa ni Kim.