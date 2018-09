Kim Chiu at Xian Lim fans, suportado pa rin sila kahit magkahiwalay sa trabaho

NICE TO LEARN na positibo ang mga Kim Chui and Xian Lim fans na until now ay hindi nagbabago o iniiwanan ang kanilang idol sa kabila ng katotohanan na magkahiwalay na ang dalawa sa trabaho.

Si Xian, umalis sa kuwadra ng Star Magic at lumipat na sa pamamahala ng Viva habang si Kim naman ay naiwanan sa Kapamilya Network.

Sa kabila ng realidad na malabo na magkasama pa muli ang dalawa sa isang serye or pelikula, hindi iniwanan ng mga solid KimXi fans ang mga idols nila tulad sa suporta na ibinigay nila kay Xian with a block screening for Miss Granny na bida si Sarah Geronimo where Xi played the role of Sarah’s record producer na romantically ay gusto ng binata.

Sa event ng United Kim-Xian last week sa Greenhills Promenade Cinema, kahit hindi kasama si Kim sa pelikula at solo lang ang binata ay sinu-suportahan pa rin nila ang mga idolo nila.

“Anything about Xian and Kim, solo project man nila, we are here to support them,” paliwanag ng isang silent supporter ng dalawa sa isang Instagram message.

I like this attitude ng mga fans na may pagbabago man sa career moves ng mga idolo nila, hindi nila ito pinababayaan.

‘Yan ang mga tunay na suporta ng mga grupong tunay na nagmamahal sa mga idolo nila.

Hindi sila selfish. Hindi utak talangka na kung ano lang ang gusto nila ay yun lang ang gagawin nila at masusunod which for me is not right or tama.

Reyted K

By RK Villacorta