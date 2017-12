KILIG MCLISSE SA 2018: McCoy de Leon at Elisse Joson, bibida sa isang romcom next year!

SURE NA SURE kami na tuwang-tuwa ang mga loyal fans nina McCoy de Leon at Elisse Joson. Maliban sa pagkakasali nila sa pinakamalaking action-fantasy movie ng taon na “Ang Panday” with Coco Martin, nakatakda na silang magbida sa sarili nilang pelikula kung saan sila mismo ang ibebentang headliners.

Unstoppable na talaga ang pag-usad ng karera ng dalawang Pinoy Big Brother graduates na ngayo’y isa sa promising loveteams ng bansa. Naramdaman siguro ng mga producers ng bago nilang pelikulla na they can represent the millenial market well at nasusubaybayan na rin siguro nila ang chemistry ng dalawa sa panggabing teleserye na “The Good Son”. Seryoso man ang nasabing palabas, ang kanilang love angle naman ang nagbibigay ng “kilig”.

Pagkatapos ng pagpo-promote ng pelikulang “All of You” nina Derek Ramsay at Jennylyn Mercado, ang launching movie naman ng McLisse as a tandem ang aasikasuhin ng Quantum Films na sa January agad ang shooting. Ang director na si JP Habac na responsable sa Valentine movie nina Paulo Avelino at Maja Salvador last year na “I’m Drunk, I Love You” ang hahawak nito. Ang ibig sabihin ba nito ay ang McLisse movie na rin ang offering ng Quantum Films sa araw ng mga puso next year?

As of writing ay wala pang binabanggit na tentative title for the project, pero siguradong abangers na ang mga fans!