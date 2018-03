KILALANIN: THE BOYS OF STAR MAGIC 2018!

WALANG ITULAK-KABIGIN ang 13 newbies na ipinakilala ng Star Magic, ang talent management arm ng Kapamilya Network sa media recently.

Five boys and seven girls na may kanya-kanyang mga talent na ipapakilala natin sa readers ng Pinoy Parazzi.

Unahin muna natin ang 5 boys.

Unang-una ay ang cutie VJ ng Myx na si Donny Pangilinan. He is only 20 years old at ang showbiz talent niya ay performing, hosting at acting.

First movie ni Donny ay ang ay ang youth oriented film ni Direk Joey Javier Reyes mula sa Regal Films at ang bagongnshow on television na ipapalabas pa lang na “Playhouse”.

Singer din ang binana with his two singles “Did You” at “Different kind of Love”.

Anak si Donny ng aktres na si Maricel Laxa at motivational speaker at host na si Anthony Pangilinan.

Karl Gabriel is 20 years old and born on December 1. This guy loves to act and dance. Dating Star Magic workshopper si Karl na napansin ng Star Magic. Acting experience niya ay ang show na Wansapanataym bilang isang bully kay Marco Gallo. Sina Liza Soberano at John Lloyd Cruz ang pangarap niyang maka-trabaho in the future.

Half-Pinoy, Half-British naman si Markus Paterson who is 19 years old and also loves singing and acting.

Napansin si Markus ni Mr. M (Johnny Manahan, ang bossing ng Star Magic) after almost four times niya na pag-audition (or go-see) sa Star Magic.

Markus is a footballer and isa sa mga regular hosts ng ASAP Chill Out. Nag-audition din siya sa Pinoy Band Superstar pero hindi siya nakuha,

Sa ngayon, si Markus ay kasama sa Wansapanataym episode at daytime serye “Sana Dalawa Ang Puso” na bida si Jodi Sta. Maria with Richard Yap and Robin Padilla.

Markus is also a singer and one of Tarsier Records’ Artists.

Henz Villataiz is 18 years old.

Born in the Philippines, siya ay nag-aral sa Australia at nanirahan sa Japan. Ngayn na binata na siya ay dito na siya ulit sa Pinas naka-based para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na pasukin ang showbiz at maging isang artista.

Nag-attempt si Henz na mapabilang sa Pinoy Boyband Superstar ngunit hindi siya napili. Napansin naman siya ni Mr. M kaya napasama siya sa new batch of Star Magic Circle at ngayon ay may regular daytime soap na Sana Dalawa Ang Puso and isang independent movie na kasama sa Cinemalaya Film Festival na mapapanood very soon.

Madali matandaan si Henz dahil sa hairstyle ng buhok niya na super wagwag na mala-afro.

Last but not the least ay ang 22 years old na si Tony Labrusca.

Aside from Pinoy Boyband Superstar, nakilala siya bilang lobo sa katatapos na primetime soap na La Luna Sangre. Naging paborito rin siyang commercial ad model sa isang fast food chain.

Bukod sa kanyang love for acting, gusto rin niyang mag-concentrate sa kanyang singing. Nagka-debut single na “Tanging Ikaw,” na ni-launch last year. Isa sa gusto niyang makasama at makatrabaho on screen ang mga beteranong tulad ni Eddie Garcia.

Sa kanilang lima, sino kaya sa kanila ang maaabot ang kanilang mga ngarap sa showbiz?

Reyted K

By RK Villacorta