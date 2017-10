Ken Chan at Barbie Forteza, madalas i-rehearse ang eksena sa “This Time I’ll Be Sweeter” para di mapagalitan ni Direk Joel

ANG GANDA ng attitude na ipinakikita nina Ken Chan at

Barbie Forteza while doing the promo of their launching film sa Regal Entertainment na This Time I’ll Be Sweeter. Very cooperative ang dalawa at ang sipag-sipag mag-promote ng pelikula.

Nakakatuwa rin ang attitude nila na hindi mga feeling sikat at talagang very warm kung makipag-usap sa press. Hindi rin sila mga echoserang frog na paliguy-ligoy sumagot sa mga tanong.

Yon nga lang, may pakiusap ang Kenbie tandem na sana raw ay huwag munang masyadong pag-usapan ang tungkol sa kani-kanilang buhay. As we all know, may kani-kanyang partners ang dalawa, huh!

Meanwhile, This Time I’ll Be Sweeter is directed by Joel Lamangan na aminadong hindi niya napagalitan ang dalawang bida dahil very professional daw silang katrabaho.

“Hindi po talaga kami nale-late sa set. Isang oras bago ang call time dumarating na po kami ni Ken at kapag may eksena kami, nire-rehearse din namin para hindi maimbiyerna sa amin si Direk Joel,” kuwento pa ni Barbie.

Base sa trailer ng pelikula at sa dami ng views nito sa social media, marami ang curious na mapanood ito sa big screen. Mukhang nakakikilig nga ang This Time I’ll Be Sweeter kahit pa di nama sila sweetheart talaga offscreen.

Showing ang pelikula sa Nov. 8.

La Boka

by Leo Bukas