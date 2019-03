KEN CHAN AND RITA DANIELA: Lucky in Each Other’s Arms!

KEN CHAN

Real Name: Ken Steven Angeles Chan

Birthdate: January 17, 1993

Zodiac Sign: Capricorn

RITA DANIELA

Real Name: Rita de Guzman Iringan

Birthdate: September 15, 1995

Zodiac Sign: Virgo

IBA RIN talaga ang kilig na dala ng unexpected love team ng My Special Tatay ng GMA-7. Sino ang mag-aakala na ang tambalan nina Ken Chan at Rita Daniela pala ang magpapakilig sa atin tuwing hapon?

Ang isang programa na nag-umpisa with a very strong and serious theme, nagawan ng paraan na i-balanse ang serious at kilig side ng programa dahil sa hindi inaasahan ng production ay mas pinili ng mga manonood na magkatuluyan sina Boyet (Ken Chan) at Aubrey (Rita Daniela) kahit pa originally ay kontrabida dapat ang huli at kay Carol (played by Arra San Agustin) dapat maiinlab si Boyet.

First time magkatrabaho ng KitRen or BoBrey, pero mukhang very lucky sila sa piling ng isa’t isa. Matuloy kaya ito sa totohanan?



Level-headed at realistic sa buhay ang Capricorn at Virgo. Matured at maaasahan sila pagdating sa mga seryosong bagay. There are obvious differences, but still dependable. Metikuloso sa pagpa-plano ang Capricorn, dahan-dahan nitong pinaplano ang bawat galaw. Applicable sa kanya ang ‘slowly but surely’ approach. Ang Virgo naman ay mas dumi-depende sa skills at effort kaysa sa pagpa-plano.

By nature ay seryoso talaga ang Capricorn at Virgo. Dapat silang maging conscious na hindi kasalanan ang pagkakaroon ng konting ‘fun and spice’ sa buhay. ‘To be on top’ ang personal goal ng Capricorn sa lahat ng bagay. For some reason, makatutulong ang Virgo para maabot nito ang mga minimithing pangarap. Very minimal ang p’wede nilang pag-awayan. Overall, this love match is uber perfect!

Maganda ang rapport ng tambalang ito. Sa katunayan nga, no words are needed para ipaalam kung ano ang iniisip ng isa’t isa. Ibibigay ng lalaking Capricorn ang security na nais ng babaeng Virgo. On the other hand, tutulungan ni girl si boy sa pag-abot ng kanyang wildest dreams. Aalagaan nila ang isa’t isa at pagdating sa romansahang pisikal ay hindi rin boring ang kanilang performance, huh!

Well said! Mukhang hindi lang onscreen pairing ang nabuo ng Kapuso, huh! Ken and Rita have what it takes to have a relationship that will last forever!

Pares-Pares

By Madam Damin