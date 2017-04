KC Concepcion, nakatikim ng pamba-bash mula sa fans ni Angel Locsin

BASTOS ANG dating ng “Ang hindi ko rin alam kung part ‘to ng promo ng magiging teleserye (The Legal Wife) ng ex-girlfriend niya,” na sinabi ni KC Concepcion in reaction to the rumors na there is something romantic between her and Angel Locsin’s ex-boyfriend Phil Younghusband.

Nagwala ang fans ni Angel sa social media and bashed KC.

“Bakit? Kung ang gusto Nyo bang artista pinagsalitaan ng ganyan Hindi ba Kayo aangal? Pwede naman kasi syang magsalita in a nice way. Hindi naman makikilala si KC Kung Hindi artista ang nanay at tatay niya e. She can also mention Angel’s name kahit Hindi sila close a. Hindi naman bawal yun. At mas sikat naman si Angel kumpara sa kanya.”

“She didn’t say anything bad but it sounds she did somehow…indirect BASH… she could have told “Hindi ” at “wala kong alam” pero yung sinabi nyang “bka part lag to ng promo ng magiging teleserye ng ex-gf nya” it sounds maldita tlga so nung naging sila ni piolo during lovers in paris days promo lang din yun? kc ganun ung mindset nya sa isyu ni AL at Phil…maldita sya… even kay Anne Curtis bitter din sya.. she posted a bottle of wine, i guess on iG with a caption drink moderately during Anne’s issue…kaasar…”

“Nakakainis ka kc conception!like pa naman kita.kaya lang napaka rude mo magsalita..may pangalan namn c angel..grabe nkkainis ka d namn kailangan ni angel ng promo..ang yabang mo magsalita..maldita i hate you!”

‘Yan ang litany ng pananaray na natanggap ni KC. Pero meron ding nagtanggol sa kanya who said, “manlalait na naman mga tao dito, kala mo alam nilang lahat anong mga nangyayari.. tsk tsk… pinaglalaruan lng sila ng media, pag tinanong at sumagot palalakihin issue, pag d sinagot sasabihin may tinatago… Lagi pinag iinitan si KC eh sumasagot lng nman sa tinatanong sa knya. HInala ko tuloy may mga taong nagkakaisa para pabagsakin si KC at gagamitin nila yung mas matimbang sa tao like Angel para lalong mag mukhang masama sya su publiko. Tigilan nyo na yan at sa inyo rin babalik yan.. kakarmahin kayo. alam nyo na yun.”

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas