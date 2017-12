KC Concepcion, happy sa pagsalubong ng pasko; balik showbiz na sa 2018?

SA SOCIAL MEDIA post niya ay abala si KC Concepcion sa preparation ng kanilang Noche Buena sa kanyang condominium unit kung doon doon nila sinalubong ang Christmas day with a very special Noche Buena feast last night.

Syempre, bukod sa kanyang pamilya (Sharon Cuneta, Sen. Kiko Pangilinan, sisters Miel, Frankie and only brother Miguel), mawawala ba ang boyfie ng dalaga na si Aly Borromeo na tila oks na oks at love ng kanyang mom at buong pamilya?

Bagong lipat si KC sa kanyang condo unit kung saan ang Noche Buena nila na pinaghandan ng dalaga ay naka-pwesto sa may bandang terrace ng condo unit ng KC with a beautiful view.

Kung hinahanap-hanap ng mga supporters and fans ni KC ang hindi pagiging busy ng dalaga sa kanyang showbiz career, abangan ang 2018 kung saan inaasahan ang dalaga sa mas bongga at active showbiz careers na hindi lang mga TVC commercials ang pagkakaabalahan niya gawin kundi a new film na ayaw pa ipa-detalye ng source namin.

Basta si KC, super happy ngayong Pasko. Makakasama mo ba naman ang “love” mo na si Aly, may hahanapin ka pa ba?

Reyted K

By RK Villacorta