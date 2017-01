KC at Aly Borromeo, pag-amin na lang ang kulang

SA PICTURE na ipinost ni KC Concepcion sa kanyang Instagram account, kasama ng dalaga ang pamilya ng rumored boyfie niya na si Aly Borromeo noong Christmas.

Sa picture, kasama ng dalawa ang ama ni Aly na si Pocholo at ang nakababatang kapatid ng football player.

Yes, noong nakaraang birthday ng bunsong kapatid ni KC na si Miguel, kasama si Aly sa dinner ng pamilya Pangilinan kahit walang diretsahang inaamin ang dalawa sa katanungan ng marami kung “sila” na ba ang magka-relasyon.

Sa New Year’s Eve dinner nina Sharon Cuneta at Sen. Kiko Pangilinan, kung saan sa Japan sila nag-celebrate ng Bagong Taon, kasama ang mga anak, at siyempre, kasama ni KC si Aly na kita sa photo ang pagho-holding hands nila kahit wala pang inaamin ang dalawa formally sa kanilang fans at followers.

Kung sa bagay, what you is what what you get. Kung ano ang nakikita natin sa social media posting ng mga artista, ‘yun na lang ang bigyan natin ng interpretation at paniwalaan. Tutal ayaw naman nilang magsabi ng totoo. Sorry na lang sila kung iba ang interpretation ng iba sa makikita nila.

Basta wala lang ngangalngal kung sakaling may umeksenang third parties ‘pag nagkataon, at hindi nila alam na may nasagasaan dahil walang umaamin.

Reyted K

By RK VillaCorta