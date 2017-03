Kaye Dacer, ‘tinakbuhan’ ng P1.3-M ni Aljur Abrenica

HINDI pa pala fully paid ang biniling bahay ni Aljur Abrenica sa radio anchor at president ng 8 Trimedia Broadcasing company na si Kaye Dacer.

Ayon kay Kaye, may balance pa si Aljur sa kanya na almost P1.3 million mula sa P19-M na napagkasunduan nila. Pero mula nu’ng na-acquire daw ni Aljur ang bahay sa Scout Fuentebella noong 2011, hindi na rin nakipag-communicate ang actor sa kanya.

“Ang masakit lang do’n, hindi naman ‘yung pera, eh… ‘yung you completely stop communicating with me as if nothing happens, ‘di ba? Nanahimik ako, ang tagal kong nanahimik, eh.

“Kasi para bang… ayoko namang umabot ako sa punto na para akong namamalimos sa halagang ganu’n lang when you know very well your responsibility, ‘di ba? ‘Wag naman sana akong dumating do’n sa punto na para akong mamamalimos,” pahayag ni Kaye sa amin.

P32-M niya raw dapat ibebenta ang bahay, pero ibinaba niya ito sa P19M.

“In the first place, hindi ko naman isinubo sa kanila ‘yung bahay ko. Kasi nu’ng nakita nila ‘yon, nagustuhan nila ‘yung bahay. So ‘yon lang, parang masakit lang,” dagdag pa ng tinaguriang Action Lady ng Philippine radio.

Wala na ba siyang balak singilin ang actor?

“Ang sa akin lang, I want him to realize that he still owes me. ‘Yon lang ang sa akin. Sana naman maisip niya na may responsibilidad pa siyang natakbuhan na napakatagal nang panahon,” sabi pa ni Kaye.