Kaye Abad, suwerte sa career, malas sa lovelife

MALAPIT NANG magtapos ang sinusubaybayang hit series na Annaliza. The series takes us to the complicated pero masayang buhay ni Annaliza played by child star Andrea Brillantes. Ano ang naghihintay na kapalaran ng bawat karakter sa series? Iyan ang dapat tutukan hanggang sa huli.

The upcoming finale was recently confirmed by Kaye Abad who continues to get rave reviews for her kontrabida outing in this teleserye. Sanay kasi tayong napapanood si Kaye na gumaganap ng mga sweet roles kaya naman medyo nakakapanibago siya bilang si Stella. Who would ever think that she could portray a cunning character like Stella? Biro nga niya, “Yumaman na ako pero mas salbahe ako ngayon.”

Sa gitna ng mga good reviews sa kanyang acting ay aminado si Kaye na nahirapan siyang bigyang-buhay ang papel ng malditang si Stella. Sabi nga niya noon sa isang interview, “Ang hirap ‘pag bata iyong sinasaktan mo kasi alam mong walang kalaban-laban, iiyak lang, luluhod lang sa harap mo. Ganoon lang siya. May isang eksena nga after ko siyang saktan umiyak talaga ako. Ang hirap.”

Kung namamayagpag man ngayon ang career ni Kaye ay tila matamlay naman ang kanyang lovelife. In an interview on KrisTV, Kaye revealed that she and Guji Lorenzana have broken up. Although she initiated the break-up, ayaw niyang magbigay ng iba pang detalye tungkol sa kanilang paghihiwalay.

Kaye admitted that she is having second thoughts to make Guji her friend. “I try to, pero mahirap. Mas gusto niya [na maging magkaibigan kami] pero mas mahirap kasi hindi siya makaka-move on,” kuwento ni Kaye.

Indeed, it’s hard to say goodbye pero malay natin, hindi man ngayon ang tamang panahon, pero darating ang araw na muling magiging magkaibigan sina Kaye at Guji.

Kaibigan, usap tayo muli!

Points of Boy

by Boy Abunda