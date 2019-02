KAYA PALA GRADED A NG CEB: Pelikulang ‘Elise’ nina Enchong Dee at Janine Gutierrez, umaani ng positive reviews!

NAGUSTUHAN ko personally ang pelikulang Elise nina Enchong Dee at Janine Gutierrez na nagkaroon ng red carpet celebrity premiere last Tuesday evening sa Gateway Cineplex.

Simple lang ang kuwento pero alam mo na magusustuhan ito ng madlang people na tawag ng isang film reviewer na kausap namin ay maituturing na isang “classic” ang istorya at pagkakagawa.

Iba ang istilo ng pelikulang romcom ni Direk Joel Ferrer na pinaghabi niya ang makatotohanan na emosyon ng dalawang mga bida na ang saya at lungkot sa buhay pag-ibig nina Bert (Enchong) at Elise (Janine) ay naglikha ng kakaibang “pag-ibig” sa mga puso ng mga manonood.

Sabi nga ni Direk Joey Javier Reyes na line producer ng pelikula produced by Regal Films na Graded A ng Cinema Evaluation Board (CEB): “It’s a nice film na magugustuhan at mamahalin ng manonood.”

With the positive reviews sa Elise, maging si Direk Dondon Santos ay interesado panoorin.

Ang daming mga nag-congratulate kay Enchong sa magandang pelikula nila ni Janine na sa online, wala ka mababasa o mabalitaan na pangit ang pelikula.

Cogratulations Team Elise. Congratulations to Regal Films, Mother Lily and Miss Roselle Monteverde, Direk Joel Ferrer, Direk Joey Reyes (siya ang line producer ng movie) and to the whole cast.

Reyted K

By RK Villacorta