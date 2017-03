Kathryn, unti-unti nang nagpapa-sexy

Viral ‘yong dance practice ni Kathryn Bernardo sa social media. Super sexy ng dance moves ni Kath na puwedeng makipagsabayan sa mga nagpe-perform sa ASAP every Sunday.

Sa pagkakaalam ko, last Sunday’s performance niya ito sa Sunday noontime show na last Monday lang kumalat. I’m sure, seksing-seksi si Daniel sa kanyang “sweetheart” sa ginawa ng dalaga.

Sa April na ipalalabas ang movie nina Kathryn at Daniel na “Can’t Help Falling In Love” sa direksyon ni Mae Cruz, kung saan makasasama nila sa higher level na romcom ang guwapitong si Matteo Guidicelli.

Sa KathNiel fans, abangan ninyo ang bagong teleserye ng dalawa na “La Luna Sangre” na kauna-unahang fantasy-soap ng love team nila in the tradition of “Lobo” nina Piolo Pascual at Angel Locsin noon.

Sa thanksgiving ng Star Magic na artist management company ng ABS-CBN na naghaha-handle ng mga career nina Kathryn at Daniel at marami pang-iba, naikuwento ni Kath na “to a higher level” na ang makikita ng fans sa bago nilang pelikula ni DJ.

Ibig sabihin nito, mas sexier na siya. More flesh, ‘ika nga, just like sa super sexy dance production number niya sa ASAP? ‘Yan ang abangan natin.