Kathryn, hindi nagmamadali sa mature roles

Ayon kay Kathryn Bernardo, ayaw nilang madaliin ni Daniel Padilla ang paggawa ng mature roles sa pelikula o telebisyon. ‘Yung pagsusuot daw niya ng bathing suit ay pang “personal consumption” at wala pa raw siyang balak na gawin ito onscreen.

Maging si Daniel, ayaw pa na mag-bare ng flesh ang rumored GF sa screen.

“Ako, parang hindi pa ako ready, hindi pa ako ready para kay Kathryn na gawin niya ‘yung mga ganu’n,” sambit pa niya.

“Pero darating naman ’yun. Parang normally, naturally, darating ka sa point na gagawin mo na rin ’yung ganu’n dahil ganu’n naman talaga, eh. Pangit ‘yung pipilitin mo, ‘di ba? Naturally (dapat),” dagdag pa niya ng aktor.

Eh, kailangan pa bang magpaalam ni Kathryn kay Daniel sa kanya kung sakali?

“Lagi, lagi ’yan,” sagot ni Daniel.

Sey naman ni Kath, “Dapat.”

Iniisip din daw nila ang sasabihin ng fans and supporters kapag bigla silang tumanggap ng mature roles.

“Siyempre, may mga supporters kaming bata. Ayaw namin silang mabigla, ‘di ba? Gusto namin ‘yung nakasasabay pa rin sila sa amin,” sey pa ni Kathryn.

Tinatapos ng KathNiel ngayon ang pelikulang “Can’t Help Falling In Love” sa Star Cinema and eventually sisimulan naman nila ang “La Luna Sangre” serye sa ABS-CBN.