Kathryn Bernardo, nag-react sa pagkakasama ng pangalan sa mga pinagpipiliang mag-Darna

ANG ganda ni Kathryn Bernardo nang humarap siya sa media last week para sa presscon ng pelikula nila ni Daniel Padilla na “Can’t Help Falling In Love” na palabas na sa April 15.

Halos kasabay namin si Kathryn na dumating. Bumeso. At short tsika bago sila tumuloy ni Mommy Min sa waiting area ng venue. Ang cute ng suot na palda ng dalaga na parang balahibo ng ng gansa (goose).

Tanned na tanned si Kath na kagagaling lang sa Lagen Island sa El Nido, Palawan to celebrate her 21st birthday with no less than “boyfie” Daniel and some non-showbiz friends except Khalil Ramos na friend ng dalaga since nang magkasama sila sa isang teleserye noon with Enrique Gil na sa Bhutan pa ang taping.

At 21, mas kampante at chill na si Kath. Wala nang tension. Kaswal na rin na hinahayaan ang kamay ng “boyfie” na pumatong sa tuhod niya.

Sa totoo lang, ang galing na niyang sumagot. Hindi na kailangan ng handler niya na sumangga ng tanong. Kadalasan kasi, silang mga handler ay walang tiwala sa mga alaga nila kung papaano sasagutin ang isang katanungan, na sa galing ng mga alaaga nila ay in-underestimate nila.

Isa sa mga tanong kay Kath ay ang tungkol sa pelikulang “Darna” na nabakante dahil sa health conditions ng original star na si Angel Locsin, na kung sakaling i-offer sa kanya ang role ay papayag ba siya?

“Kung ma-consider ako na makapag-portray noon, thank you. Isang malaking role ‘yon at very iconic si Darna, lalo na sa ating mga Filipina, sa aming mga babae,” pahayag ng dalaga.

Pero may ibang prioridad si Kathryn. “Sa ngayon talaga, ‘La Luna’ (Sangre) pa lang ang focus. Hindi ko alam. Basta, thank you kung maisip nila. I appreciate it,” aniya.

Ang naturang serye ay pagsasamahan nila ng “boyfie” na si Daniel na isang romance-fantasy-action serye na bahagi ng mga naunang serye noon na “Lobo” at “Imortal”.

Sa bagong serye nila ni Daniel, makasasama nila sina Angel at John Lloyd Cruz.

Sabi ni Kath, “Noong nalaman ko ‘yon, sobrang natuwa ako. Kasi parang may blessing nila. Sila ang original talaga. ‘Yung pilot sila ang gagawa.”

Dagdag pa niya, “Alam naman nating hindi na puwede si Ate Angel sa fight scenes, but still gagawin niya ito for ‘La Luna’. Nakatutuwa, kasi kita mo ang suporta ng lahat para sa La Luna Sangre’ kaya grabe ang pasasalamat.”

Nagpapasalamat ang KathNiel sa supporta nina Angel at Lloydie sa pang-apat na teleserye nila sa Kapamilya Network.

But for now, ang pelikula muna nila ni DJ (with Kristel Fulgar, Matteo Guidicelli, and Janus del Prado) ang focus ng oras nila para sa promotion.