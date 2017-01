Kathryn Bernardo, may kamalditahan din umano

Isa rin si Kathryn Bernardo na may negative attitude kapag may shooting, kuwento sa amin ng aming source. Feeling beautiful sa paningin ni Daniel Padilla. Alam naman kasi niyang hindi siya kagandahan kaya dinadaan na lang nito sa heavy make-up with contact lens plus fake eyelashes. Sa set nga raw, maya’t maya raw ang re-touch ng kanyang make-up artist sa kanya kahit hindi pa niya eksena.

Tulad nang pagyayari sa isang pelikulang ginawa nila ni Daniel. Ang role niya ay isang student na simple lang ang beauty kaya siya nagustuhan ni Daniel. May eksena ang dalawa na kailangang halos walang make-up ang young actress. May close-up scenes sila ng young actor plus solo shot niya habang nagda-dialogue.

“Before the take, rehearsal muna sina Kathryn Bernardo at Daniel sa eksenang kukunan,” tsika ng kausap namin. “Nang actual take na, lapit agad ang personal make-up artist ng dalaga para i-retouch ang make-up nito. Napansin ng director sa monitor ang eyelashes ni Kathryn, over yata sa mascara kaya pinatatanggal sa kanya ang fake niyang pilik mata dahil ang pangit tignan sa screen.”

Deadma lang daw ang young actress, para raw itong walang narinig. Hindi tuminag sa kanyang kinatatayuan si Kathryn, nakasimangot raw ito na para bang nagmamaktol. Para matapos na lang, hinayaan na lang daw ng director sa gusto nitong mangyari na nakakabit ang kanyang fake eyelashes. pero hindi na siya kinunan ng close-up shot.

AYAW Paawat!

by Eddie Littlefield