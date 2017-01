Kathryn Bernardo, malalim at intelihenteng babae

We only have a few encounters with Kathryn Bernardo pero nakita na agad namin kung gaano kalalim ang pagkatao niya at kung gaano siya ka-intelligent. Sa totoo lang, nag-iisip siya at may sense kausap, huh!

Malayung-malayo siya sa ibang young actresses na puro porma lang at ganda ang meron, pero wala namang wit and wisdom. No wonder, mahal na mahal siya ng fans and supporters niya, dahil totoo rin ang pakikitungo ng dalaga sa kanila.

Ayon nga sa ina niyang si Mommy Min, matalino ang anak niya, kaya lang natatabunan ng pagiging mahiyain niya ang gusto niyang sabihin. Marahil, ang ganitong traits din ni Kathryn ang dahilan kung bakit siya nagustuhan ni Daniel Padilla.

Aba, masarap yatang magka-girlfriend ng bukod sa maganda na ay matalino pa. Jackpot si Daniel kay Kathryn, kumbaga.

Anyway, habang wala pang ginagawang teleserye, madalas munang mag-out of the country sina Kathryn at Daniel para sa mga shows. Busy rin ang dalaga na magsyuting ng ilang endorsements niya na bigla na lang bubulaga sa TV sa mga susunod na buwan.

La Boka

by Leo Bukas