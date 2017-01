Kathryn Bernardo, imposibleng magpabuntis agad kay Daniel Padilla

Usap-usapan sa showbiz ang ipinahayag ng tarot expert na si Robert Rubin sa programang “Tonight With Boy Abunda” tungkol sa diumano’y unexpected pregnancy na mangyayari kay Kathryn Bernardo ngayong 2017.

Siyempre, ang tinutukoy na magiging daddy ng ‘unexpected pregnancy’ raw ni Kathryn ay ang rumored boyfriend niyang si Daniel Padilla.

Na-shock siyempre ang fans at supporters ng KathNiel. Ayaw nilang paniwalaan ang prediksyon ni Robert at hindi raw sila bilib dito. Tahimik lang naman sina Daniel at Kathryn sa hula sa kanila.

Personally, sa pagkakilala ko kay Kathryn at sa klase ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang parents, malabong mabuntis ito kaagad. Bantay-sarado rin sila palagi sa nanay na si Mommy Min.

With Daniel naman, hindi porke’t galing siya sa Padilla clan ay gagayahin na niya ang amang si Rommel at tiyuhing si Robin Padilla na gagawa na kaagad ng baby. Responsableng anak din naman itong si Daniel at sigurado namang sinusunod niya ang payo ng nanay niyang si Karla Estrada.

Gawin na lang sigurong warning o babala ang prediksyon ni Robert para parehong makapag-ingat sina Daniel at Kathryn, para maiwasan na rin ang problema sa hinaharap.

La Boka

by Leo Bukas