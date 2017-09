Kathryn Bernardo, ibinuking ni Jane Oineza na nagparetoke

PINAG-USAPAN NG mga female housemates na sina Loisa, Nichole, Maris at Jane Oineza si Kathryn Bernardo sa loob ng Bahay ni Kuya recently. Nagchikahan kasi ang mga hitad about their idols na young celebrities. Merong nagbanggit ng name ni Julia Barretto pero mas marami ang nag-mention ng name ni Kathryn.

When somebody asked kung nagparetoke si Kathryn ay nag-“no comment” itong si Jane. Alam kasi ng mga housemates na naging close once sina Jane at Kathryn dahil nagkasama sila sa ilang shows sa Dos.

Napansin ng isang housemate na parang every movie ni Kathryn ay paganda siya nang paganda kaya naman natanong si Jane kung nagparetoke ito.

Napansin din ng isa pang housemates na ang puti-puti na ni Kathryn ngayon and she came into the conclusion na nagpa-gluta ito kaya naging pearly white ang kanyang skin.

When somebody said na nagpagawa ng cheekbones si Kath, tinanong niya si Jane kung true ito. Bago pa man sumagot ay sinabi ni Jane na isara muna ang pinto. Sinagot niya ang tanong ng “oo”.

While trying to explain na dati na namang matangos ang ilong ng ka-love team ni Daniel Padilla, biglang nagbukas ang pinto kaya natapos ang kanilang pag-uusap about Kathryn.

Naku, baka kuyugin ng KathNiel fans itong si Jane dahil sa kanyang pinagsasabi about Kathryn.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas