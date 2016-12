Kathryn Bernardo, excited sa 2 big projects sa 2017

Maraming magagandang nangyari sa showbiz career ni Kathryn Bernardo nitong 2016. Kabi-kabila ang kanyang mga parangal, endorsements, at bago natapos ang taon, naging super blockbuster din ang pelikula nila ni Daniel Padilla na “Barcelona: A Love Untold”.

“Nagpapasalamat po talaga ako na sobrang ganda at blessed ng 2016 ko. Sobrang thankful po ako sa ABS-CBN, Star Cinema, at sa mga supporter ko na palaging nandiyan para sa akin,” sey pa ng magandang aktres.

Bago matapos ang last quarter ng 2016, bumulaga na agad ang balitang may gagawing dalawang malalaking proyekto si Kathryn sa simula ng 2017. Ito ‘yung “La Luna Sangre” na sequel ng Lobo at Imortal na pinagbidahan noon nina Angel Locsin, John Lloyd Cruz, at Piolo Pascual.

May gagawin din siyang rom-com movie with Daniel again sa Star Cinema, pero wala pa itong title. Ang pelikula ay ididirek ni Mae Cruz.

“Busy year po ang 2017 at sana po tuluy-tuloy lang,” reaksyon pa niya.

O ayan, may aabangan na naman ang KathNiel fans and supporters na excited na rin sa “La Luna Sangre”.

Samantala, tahimik lang na insinelebreyt ni Kathryn ang Pasko kasama ng kanyang buong pamilya and of course, ni Daniel Padilla.

La Boka

by Leo Bukas