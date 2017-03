Kathryn Bernardo at Liza Soberano, hindi dapat pagsabungin!

Parehong Star Magic at ABS-CBN artists sina Kathryn Bernardo at Liza Soberano kaya unfair para sa dalawa na pinagsasabong sila at pinagtatapat. Although, siyempre hindi rin naman ito maiiwasan dahil iba-iba ang paniniwala ng kanilang fans.

May mga diehard Kathryn supporters at meron ding super like si Liza. Pero huwag sanang humantong na tipong pinag-aaway na ang dalawa. Mas okey pa rin na dapat ay healthy competition ang lahat para pareho silang makinabang.

Maging sa paramihan ng TV commercials ay pinagku-compare ang dalawa. Pero hindi yata nila napansin na magkasama sina Kathryn at Liza sa Ajinomoto TVC. Hahaha!

Tapos as early as now, pinagpupustahan na rin kung alin ang mas malaking kikitain sa box-office. Ang “My Ex and Whys” daw ba na more than P300-M na ang kinita o ang “Can’t Help Falling In Love” na ipalalabas pa lang sa April?

Siyempre, ang claim ng LizQuen, hindi maaabot ng KathNiel ang kinita ng “My Ex and Why’s”. Pero it’s too early to tell. Maganda ang teaser ng bagong KathNiel movie at potential box-office hit din ito.