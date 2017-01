Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, nag-recharge sa Bora bago sumabak sa trabaho

Kitang-kita sa ilang photos ni Kathryn Bernardo na enjoy na enjoy siya sa tatlong araw na bakasyon nila ni Daniel Padilla sa Boracay. May pasabog pa nga itong post na naka-bathing suit na pinagpiyestahan ng netizens.

Habang hindi pa nagsisimula ang taping nila ng teleseryeng “La Luna Sangre” at ang romcom movie nila sa Star Cinema na “When I Fall In Love”, sinamantala muna ng magka-love team ang pagtatampisaw sa Boracay. Deserve na deserve naman nila ang ganu’ng klase ng bakasyon dahil kapag may work naman sila ay todo-focus din naman talaga.

May nakita na kaming photos ng KathNiel sa social media na magkasama at sa tingin namin ay nag-start na silang magsyuting ng movie. But of course, it’s work, hindi ‘yon parang pa-easy-easy lang na parang bakasyon.

Anyway, mukhang okey na okey naman ang pagsasama ngayon nina Kathryn at Daniel. Wala kaming nababalitaan na nagkakaroon sila ng tampuhan or whatever. Halatang mahal na mahal nga nila ang isa’t isa kung ang pagbabasehan ay ang mga photo na naglalabasan sa social media.

Well, goodluck to both of you, Kathryn and Daniel!

La Boka

by Leo Bukas