Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, mas matured sa ginagawang pelikula

After ng “Pangako Sa ‘Yo”, pahinga muna sa paggawa ng teleserye ang isa sa hottest love team sa bansa, ang KathNiel, na kinabibilangan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, dahil pagtutuunan muna ng dalawa ang paggawa ng pelikula.

Masaya nga ang Teen Queen na si Kathryn dahil nagtapos ang kanilang serye na mataas ang ratings at tinutukan talaga ng mga tao at hindi bumitaw sa panonood. Kaya naman mula simula ay naging consistent top-rating ito sa Kapamilya Network.

At sa kanilang bagong pelikula, mas matured na Kathryn at Daniel Padilla ang mapanonood ng kanilang fans. Mas malalim na acting daw ng dalawa ang dapat abangan at ang magandang istorya ng pelikula under Star Cinema.

At sa katatapos na 32nd Star Awards For Movies, sila pa ring dalawa ang tinanghal na Most Popular Movie Love Team ng 2016 na labis na ikinatuwa nina Kathryn at Daniel.

Joana Marie Tan, mabentang kontrabida sa GMA 7

ISA SA most sought after teen kontrabida sa bakuran ng GMA 7 si Joanna Marie Tan, dahil na rin sa angking husay nitong umarte at pagkokontrabida.

Kaya naman sa latest teleserye ng Kapuso Network na “The Millionaire’s Wife” ay kasama ito bilang kontrabida ni Andrea Torres na siyang lead star sa said teleserye.

Okey lang naman daw kay Joanna kung nalilinya siya sa pagkokontrabida, dahil very challenging daw ang ganitong klaseng role bukod pa sa trabaho pa rin daw ito.

Mas gugustuhin na nga lang daw nitong mag-kontrabida kaysa walang trabaho at mabakante nang matagal. At least siya raw ay tuluy-tuloy ang pagdating ng trabaho.

Abangan nga raw ang kanyang pagiging mean girl sa “The Millionaire’s Wife” dahil paniguradong marami ang mamumuhi sa kanya dahil na rin sa grabeng pang-aapi na gagawin niya kay Andrea.

John’s Point

by John Fontanilla