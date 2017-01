Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, affected na sa AlDub?

HOW TRUE na affected na ang love team nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ng AlDub? Hindi na raw sila gaanong mainit sa advertisers. Actually, dalawa na raw advertisers ang nag-backout sa kanila. True ba ito?

Of late kasi, sunud-sunod ang nega publicity ni Kathryn. Hindi nagustuhan ng mga tao sa social media ang kanyang pang-iisnab sa director na si Bobot Mortiz na director niya noon sa Goin’ Bulilit. The snubbing incident happened sa nakaraang Star Magic Ball. Kahit na nag-sorry na si Kathryn ay bash pa rin ang inabot niya. Masyado kasing lumaki ang ulo niya.

It also didn’t help na meron ding aria ang starlet na si Miles Ocampo against Kathryn. Dati palang mag-best friends ang dalawa until Kathryn dropped her like a hot potato nang sumikat na ito.

Ang isa pang factor na hindi nakatulong ay ang KathNiel fans. Sila ang isa sa pinakabastos na fandom sa showbiz. Lahat na lang inookray nila, bina-bash nila. Mga wala silang pinag-aralan, walang urbanidad, walang edukasyon.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas