Kathryn Bernardo at Alden Richards, pilit na ili-link para sa promo ng pelikula?!

NATATAWA LANG ako sa seeding para sa pelikula nina Kathryn Bernardo at Alden Richards na Hello Love Goodbye para mapagusapan.

Gusto ba naman na sina KathDen (tawag ng mga fans sa dalawa) i-link sa isa’t isa na kuning-kuning ay may romantic alliance na namamagitan sa dalawa na nabuo sa Hongkong (lokasyon ng pelikula) lalo pa’t romance movie ang ginagawa nila.

May anggulo pa nga na “Babe” ang tawag ng binata sa dalaga na alam naman natin na solid talaga ang tambalan in real life and in reel ng KathNiel na hindi pwede kuwestyunin.

Knowing ang mga fas na baliw-baliwan at nabubuhay sila sa ilusyon na based din lang sa ilusyon tulad sa kaso ng AlDub noon nina Alden at Maine Mendoza na sininghot nila with gusto gayon wala naman at never naman nagkaroon talaga ng “something” dahil iba ang interest at gusto ni Aden at hindi si Maine, to that effect din ang gusto i-push sa dalawa na maagap na naninindigan at ipinapamukha ni Daniel that Kathryn is his woman.

In short, no love angle or romantic publicity spin for the two dahil sasablay sigurado at magmu-mukhang trying hard lang si Alden and it won’t work.

Magiging “nega” lang ang dating ng binata gayon malinaw na malinaw na si Kathryn ay kay Daniel.

The fact na magaling naman si Direk Cathy Garcia Molina na tested na bilang isang box-office film director, no need for a romantic “love” angle publiciy for KathDen para mapagusapan ang pelikula at maghi-hit sa takilya.

Excited to watch the film na ang sabi, bagong approach daw ni Direk Cathy for romantic movies.

Reyted K

By RK Villacorta