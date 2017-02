Kathryn at Daniel, mas tumitindi ang ‘closeness’

May teaser na pala ang pelikulang “Can’t Help Falling In Love” na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla kahit hindi pa tapos ang kabuuan ng pelikula. Napanood na ito ng mga um-attend sa celebrity screening ng “Kung Fu Yoga” ni Jacky Chan sa Glorietta.

Kilig-kiligan ang fans sa teaser ng pelikula na ang direktor ay si Mae Cruz. Mas light daw ang dating nito dahil romcom at malayo sa last movie ng KathNiel na “Barcelona: A Love Untold”.

Kung saan-saang lugar sa bansa nagsisyuting sina Kathryn at Daniel kaya hindi sila masyadong visible sa TV. Pero sinisigurado naman ng magka-love team na sulit ang magiging paghihintay nila sa pelikula.

After ng “Can’t Help Falling In Love”, sisimulan naman ng KathNiel ang TV series nilang “La Luna Sangre” ng Star Creatives. Sequel ito ng “Lobo” at “Imortal” na ginawa noon nina Angel Locsin, John Lloyd Cruz, at Piolo Pascual.

Samantala, dahil laging magkasama sa syuting, lalo namang tumitindi ang closeness nina Kathryn at Daniel. Pero kahit ganu’n daw, may kani-kaniyang limitasyon pa rin ang dalawa.