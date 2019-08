Kathryn at Alden, naka-P34 million sa opening ng ‘Hello, Love, Goodbye’

TINANGKILIK at talagang pinanood ng moviegoers ang Hello, Love, Goodbye na first team-up nina Kathryn Bernardo at Alden Richards sa big screen.

Kumita ang Star Cinema movie ng P34 million sa opening day nito noong Miyerkules, July 31 kahit medyo maulan.

Mula sa 300 cinemas, ngayon ay 390 cinemas na ang pinagpapalabasan ng Hello, Love, Goodbye. Wala ring negative feedback mula sa netizens tungkol sa movie. Halos lahat ng mga nakapanood ay puring-puri ang pelikula ni Direk Cathy Garcia-Molina.

Matindi rin ang papuri ng mga kritiko at moviegoers sa performance nina Alden as Ethan and Kathryn bilang si Joy sa pelikula. Ang iba, sinasabi pa na deserve ng dalawa na magkaroon ng acting award dahil sa galing nila sa pelikula.

Pero kahit kumita na nang malaki ay tuloy pa rin ang promo nina Kathryn at Alden for the movie. Nagkaroon pa sila ng bloggers conference nung Huwebes at mall tour noon mismong opening day.

Dahil sa impact ng KathDen movie marami na agad ang nagre-request na muling pagsamahin ang dalawa sa isang pelikula. Pero para sa amin, mukhang malabo agad itong mangyari.

Samantala, inaabangan naman ngayon kung ano ang magiging kapalaran ng pelikula ni Maine Mendoza with Carlo Aquino sa Blacksheep at APT. Wish nila, na ay kumita rin ito katulad ng Hello, Love, Goodbye.

La Boka

by Leo Bukas