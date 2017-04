KathNiel, nagkaka-panic attacks tuwing may ipapalabas na pelikula

TUWING may pelikulang ipalalabas sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, hindi maiiwasang kabahan sila. Ganito rin ang nararamdaman nila sa nalalapit na showing (April 15) ng “Can’t Help Falling In Love” na follow-up movie nila after ng box-office film na “Barcelona: A Love Untold”.

“Lagi naman. ‘Pag gumagawa kami ng ano (pelikula), hindi mo maiiwasan na may mga panic attack ka rin. Kasi siyempre, magpa-panic ka dahil ayaw mo namang sumablay ‘yung pelikula mo, eh,” pahayag ni Daniel.

Paliwanag niya, “Dahil siyempre, ‘pag ginawa mo, gusto mong after na mapanood ng mga tao, ‘Ang ganda ng pelikula na ‘yun.’ ‘Yon na ‘yung reward para sa ‘yo, eh. ‘Yun na lang ‘yung mapi-feel mo na ang sarap pang gumawa ng mas marami pang pelikula.”

“’Yung pagka may nakikita kang napapasaya mong mga tao, nata-touch mo ‘yung mga tao, na nakare-relate sila sa storya, sa pelikula, sa karakter, ‘yun ang pinakamasarap sa lahat,” dagdag na sabi pa ni Daniel.

Walang premiere night ang pelikula dahil Holy Week tatapat ang April 13 or 14. Sa mismong Black Saturday naman ang showing ng “Can’t Help Falling In Love” na magandang playdate para sa Star Cinema.