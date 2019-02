KATHNIEL: IKAKASAL NA?

SA RECENT Japan trip ng magsing-irog na sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo, akala ng mga fans nila ay totohanan na ang balitang malapit na sila ikakasal.

Naglokohan lang pala ang dalawa (KathNiel) na katuwang ang ina ng dalaga na si Mommy Min Bernardo at ang trusted personal assistant ni Daniel na si Dho na naki-ride-on sa “marriage proposal” na ginawa ng binata sa dalaga na kunwari ay saksi ang ina ni Kathryn.

Pero isang fake news ang sinasabing marriage proposal ni Daniel sa girlfriend.

Pinatotohanan mismo ito ng ina ang binata na walang katotohanan ang proposal ng binata sa dalaga na nag-viral online recently.

“I should know. Ako ang una makakaalam kung totoo man yun,” pahayag ni Karla Estrada, ina ni Daniel sa progamang Magandang Buhay Monday morning, nang mag-trending at naging viral online ang biruan.

Sa sobrang closeness ng mag-ina sa isa’t isa, walang lihim si DJ (palayaw ni Daniel) kay Karla. Open book ang buhay ni Daniel sa ina. No reason na magduda ito sa lumabas na balita. Fake news ika nga na pinabulaanan ng ina.

Open si Karla sa pagsasabi na gusto niya si Kathryn para kay Daniel. Gusto niya na sana ay magkatuluyan ang dalawa. “Kung totoo man ‘yong marriage proposal, ako ang una na magiging happy sa dalawa. Gusto ko si Kathryn para sa anak ko,” say ng ina ng binata.

Reyted K

By RK Villacorta