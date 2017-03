KathNiel fans, ‘di raw mabibitin sa “Can’t Help Falling In Love”

NAG-LEVEL up na raw ang tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa bago nilang pelikula na “Can’t Help Falling In Love” na naka-schedule ipalabas sa mid-April pagkatpos ng pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love” na showing na this coming Wednesday.

Sa role na ginagampann ng dalawa as young husband and wife, mas relax na ang dalaga.

Kung nabitin daw ang KathNiel fans sa dapat na halikan nila sa pelikulang “Barcelona: A Love Untold”, mas matutuwa raw ang mga tagahanga ng dalawa sa summer movie na ito nina Kathryn at Daniel na dinirek ni Mae Cruz Alviar.

Kung sa bagay, panahon na para ibigay ng dalaga ang mag-level up na. Sa Sunday variety show na “ASAP”, pansin ng marami na paseksi nang paseksi ang dalaga sa kanyang dance number.

Sa pelikula, makasasama ng dalawa sina Matteo Guidicelli at Janus del Prado.