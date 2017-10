KASALAN SA PARIS: John Lloyd Cruz at Ellen Adarna, mami-meet si Angelica Panganiban?

NAGLABAS ng kanilang official press statement ang ABS-CBN tungkol sa indefinite leave ng isa sa mga prime artist nila na si John Lloyd Cruz last Friday evening, October 6.

Without any kaeklatan at paligoy-ligoy, sinabi na lang sa naturang pahayag na nagkaroon ng mutual agreement ang dalawang poder (John Lloyd at ABS-CBN).

Sa naturang official statement ay nakasaad na: “John Lloyd will be taking a break outside the country and will return to ABS-CBN after his leave of absence.”

Naging viral sa social media ang naturang statement na samu’t sari ang reaksyon ng mga netizen sa biglaang paglabas ng naturang pahayag mula sa Kapamilya Network.

Marami ang nanghihayang na sa isang kakaibang video na lumabas sa social media involving John Lloyd Cruz, naapektuhan ang kanyang career.

Ayon sa mga miron, ito na daw ang ending ng career ni Papa Lloydie na ang pinaghirapan niya buuin ay mauuwi lang sa wala.

Madami sa mga solid fans ni JLC ang nalungkot. “Namatay na si Popoy namin,” pertaining to his goody-goody character sa pelikula na sinundan ng milyon-milyong mga fans na nagmamahal sa kanila ni Basha na karakter naman ni Bea Alonzo.

Kami man, hindi man diretsahang sinasabi na wala na kapupuntahan si Lloydie, nanghihinayang kami. Kahit papano ay nasundan namin ang paghihirap at pagtitiyaga ng aktor sa kanyang career simula sa youth oriented afternoon show na “Tabing Ilog”, haggang sa mapabilang silang tatalo nina Marc Solis at Baron Geisler sa “Palibhasa Lalaki” noon hanggang sa magbida siya sa sariling pelikula na ipinareha siya sa mga sikat na mga leading ladies at naging top product endorsers na kaliwa’t kanan ang mga TV commercials na naghatag sa kanya ng milyun-milyong kayamanan.

Sa indefinite leave of absence ni John Lloyd sa Kapamilya Network, papaano kaya ang iiwanan niyang sitcom na Home Sweetie Home na napapanood every Saturday evening?

Ang balita ko, sa long vacation ni Lloydie, dadaluhan muna niya ang ”gay wedding” ng kanyang fashion stylist na si Rex Atienza na magaganap sa Paris, France.

Sa kasalang magaganap, isasama diumano ni JLC si Ellen Adarna gayong ang dating girlfriend na si Angelica Panganiban na kaibigan din ni Rex ay dadalo rin sa okasyon.

Kung ano ang magaganap doon ay abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata.

Reyted K

By RK Villacorta